Cihangir İslam yerden yere vurduğu CHP’ye katıldı

SAADETPartisi'nden bir süre önce istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. "Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için büyük bir problem" diyen İslam'a CHP rozetini Kılıçdaroğlu taktı. İslam, daha önce Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yönelik pek çok eleştirisiyle gündeme gelmişti. Saadet Partisi'nden milletvekili seçilen İslam'ın, CHP ve Kılıçdaroğlu'a yönelik eleştirel paylaşımları şöyle:CHP'nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL'ye mal oldu, o da Marmaray gibi 9 yılda bitti. CHP seçimi kaybedince DP tamamladı ama CHP'nin tek projesidir.CHP tarihi boyunca ne demokrat oldu ne de sosyalleşebildi. Sosyalist Enternasyonal'den de atılmanın eşiğine geldi.Dinliyorum da Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem.