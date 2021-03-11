Japonya’dan Türkiye’ye deprem teşekkürü “Dost kara günde belli olur”

Türk ve Japon bayraklarının yer aldığı ilanda şu ifadeler yer aldı: "Bundan tam 10 yıl önce 11 Mart 2011'de Büyük Doğu Japonya Depremi meydana gelmiş ve Japonya büyük bir zorluk içine düşmüştür. Durum böyleyken, Türkiye Cumhuriyeti, Japonya'nın kuzeydoğusundaki afet bölgesine, 32 kişilik arama ve kurtarma ekibini iş araçlarının da dahil olduğu ekipmanlarla birlikte göndermiştir. Bu ekip yaklaşık üç hafta boyunca büyük özveriyle faaliyet göstermiş, yurtdışından gelen kurtarma ekipleri arasında en uzun süreyle çalışan ekip olmuş ve afet bölgesinde yaşayanlar onlara son derece minnettar kalmışlardır. Ayrıca Türkiye, bölgeye insani yardım malzemeleri göndermiş ve Türk vatandaşları da yaklaşık 200 bin ABD doları bağışta bulunmuştur."

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MEKTUPLARI GÖNDERİLDİ

"Bunlara ilaveten kamu ve sivil toplum kuruluşlarının bölgeye ziyaretleri ve çeşitli dernek faaliyetleri olmuştur. Türkiye başta olmak üzere uluslararası toplumun gönülden destekleri sayesinde, afetten etkilenen böğeler günümüzde güçlü biçimde yeniden yapılanmaya başlamıştır. Afet bölgesinde yer alan ilgili yerel yönetimler tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve Saygıdeğer Türk halkına teşekkür mektupları gönderilmiş olduğunu bu vesileyle sizlere bildirmek isteriz. "Dost kara günde belli olur" atasözünde ifade edildiği üzere, Türkiye Japonya'nın gerçek dostudur

TÜRK BAYRAĞINI HALA SAKLIYORUZ

Teşekkür mektupları şöyle: Murai Yoshihiro-Miyagi Valisi: Bu ekibin varlığı ve etkinlikleri, depremzedelere büyük cesaret ve umut vermiştir. Türk halkı ve devleti bizlere sıcak yardım elini uzatmıştır

Kameyama Hiroshi-Ishinomaki Belediye Başkanı: Şehrimiz halkının, yıkılan binaların altında kalan aile mensupları için endişelenen vatandaşlarımızın duygularını lisansla değil, yürekleriyle hisseden ve yakınlarını enkazdan çıkaran kurtarma ekibi mensuplarına büyük şükran duyduklarını ve onlar tarafından kendilerine hediye edilen Türk bayrağını hala değer vererek sakladıklarını biliyorum

Tagajo Belediye Başkanı Fukaya Kosuke. Şehrimizin yeniden yapılandırılmasını başarabilmemizin de, yeni bir hayata başlayabilmemizin de sebeplerinden biri, saygıdeğer ülkeniz taarfından verilen yardımlardır. Türk acil yardım ve kurtarma ekibinin kahramanca gerçekleştirdiği faaliyetleri ve saygıdeğer Türk halkının kalpten gelen sıcacık desteklerini unutabilmemiz mümkün değildir

Tarasawa Kaoru-Shichigahama Belediye Başkanı: Gece gündüz demeden arama-kurtarma faaliyetlerini sürdüren bu ekip, kalplerimizi aydınlattı. Giydikleri koruyucu kıyafetlerin göz alıcı turuncusunu, bugün bile tüm canlılığıyla hatırlıyoruz. Bugün depremin üzerinden 10 yıl geçti. Ertuğrul Fırkateyni Faciası'nın ardından 130 yıl boyunca geliştirilen Japonya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluğu düşünüyor ve ülkelerimiz arasındaki güçlü bağların yeniden yürekleri ısıttığını hissediyoruz