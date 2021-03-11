Son dakika: Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu'na kamuyu zarara uğratma davası!

Son dakika haberi... Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "görevi kötüye kullanma" suçu kapsamında dava açıldı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Çerçioğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüpheli, 2013-2014 yılları arasında 3 farklı olayda görevi kötüye kullandı. Usulsüzlükler İçişleri Mülkiye Başmüfettişlerinin incelemesi sonucu ortaya çıkarıldı. İlk olay Aydın Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara promosyon olarak dağıtılmak üzere "polar, bere ve atkı takımı ile şal" alımı yapılmasını içeren ihale oldu. 30 bin adet polar, bere ve atkı için 127 bin 500 TL bedel karşılığında temin edilebilecekken, 142 bin 500 TL'ye yüklenici firmaya verildiği, arada 15 bin TL'lik bir farkın ortaya çıktığı anlatıldı.

KAMU 41 BİN TL ZARAR UĞRATILDI

65 bin fular için ise 81 bin 250 TL'ye temin edilebilecekken, gerçekleştirilen ihale ile 107 bin 250 TL'ye yüklenici firmaya verildiği arada 26 bin TL fark olduğu vurgulandı. Söz konusu ihaleyle, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dönemin Aydın Belediyesi Özel Kalem Müdür vekili Tahir Olçum'un kamuyu 41 bin TL zarara uğrattıkları ve görevlerini kötüye kullandıkları ifade edildi.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLATTILAR

Kamu zararına neden olan ikinci olay ise; Aydın'da bulunan bir bina yapımında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belirlenen betonarme proje uygunluğunun Aydın Belediyesi tarafından dikkate alınmayarak onaylanması oldu. Özlem Çerçioğlu'nun bazı yapılarda mevzuat hükümlerine uymamak suretiyle yapı sahibine haksız kazanç sağlayarak, kamu zararına neden olduğu anlatıldı.

YAPIDAKİ EKSİKLİKLERİ GÖRMEZDEN GELDİLER

Üçüncü ve son olay ise; yine bir binada ısı yalıtım, betonarme ve mimari projelerinde uyumsuzluk olmasına karşın yapı ruhsatı düzenlendiği, yapıdaki imalatların yüzde 80 seviyesinde olmamasına rağmen yılsonu seviye tespit tutanağının yüzde 100 olarak onaylandığı proje oldu. Çerçioğlu'nun yapıdaki eksikliklerle ilgili yasal hükümleri uygulamadığı tespit edildi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.