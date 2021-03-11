Son dakika: Hint Okyanusu’nda işlenen cinayet davasında mütalaa verildi

Hint Okyanusu'nda Aralık 2019 tarihinde 'İnce Karadeniz' isimli gemi Endonezya'nın Semerang limanından yük aldıktan sonra okyanusa açılmış, gemi kaptanı Bora Ekşi öncesinde tartışma yaşadığı makine yağcısı Ergin A. tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karşı kamarada üçüncü kaptan Kezban T.'nin, Ekşi'nin çığlığı üzerine kamaraya gitmeye çalıştığı, gemiye anons vererek acil durumu belirttiği ve olay yerine mürettebatın gelmesiyle Ergin'in kamaradan çıktığı kaydedilmişti

YANGIN TÜPÜYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Mürettebatın sakinleştirmeye çalıştığı Ergin'in, elindeki bıçakla ikinci kaptana saldırdığı, kaptan Kezban'ın kendisini odaya kilitlediği ve ortada bulunan mürettebatın kaçamadığı için Ergin'in bıçak darbelerine maruz kaldığı tespit edildi. Bu sırada, 'Allah hepinizi öldürmemi istiyor' diyerek bıçağı savurmaya çalışan Ergin'i, gemi personelinin yangın söndürme tüpünü yüzüne sıkarak etkisiz hale getirdikleri belirlendi. Yaşanan olayın ardından mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen sanık Engin A., Sri Lanka'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti. Sri Lanka'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirilen sanık tutuklanmıştı.

MÜTALAA VERİLDİ

Davanın 3. Duruşması bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savcı mütalaa verdi. Mütalaada, ''Sanığın Bora Ekşi'yi öldürdükten sonra kendisine müdahale eden diğer mağdurlara yönelik saldırma fiillerini gerçekleştirdiği ve bu esnada 'Bu gemide din iman kalmamış, Allah hepinizi öldürmemi istiyor' dediği, suç aletini elinden almak isteyen mağdura fiziki müdahalede bulunduğu sırada dahi saldırmaya devam ettiği, kaptanı nasıl bıçakladığını, boğazını kestiğini, o kadar bıçak vurmasına rağmen kaptanın ölmediğini, gemideki herkesi öldürmek istediğini bağırarak söylediği, etkisiz hale getirildikten sonra karşılaştığı Melike Y.'a 'Kaptan köprü üstü kapısını açsaydı senide öldürecektim' dediği dikkate alındığında, bıçakla yaraladığı, bıçağı batırmak için hamle yaptığı her darbenin kasten öldürme kastı ile gerçekleştirdiği, müşteki ve mağdurların bu fiiller sonucu belirtilen doktor raporunda yaralandığı kanaatine ulaşılmıştır. Sanık Engin A.'nın Bora Ekşi'yi 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasına, diğer mağdurlara yönelik yapılan 4 kez 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ve 'Silahla tehdit' suçundan 84 yıla kadar hapsi talep olunur" denildi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mütalaanın açıklandığı duruşmada hazır edilen sanık Engin A., akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti ve olay günü yaşanların birçoğunu hatırlamadığını dile getirdi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.