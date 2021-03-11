Son dakika: Türkiye'nin 11 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri... 2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.

11 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ:

DÜNÜN VERİLERİ:

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 814 oldu.

Son 24 saatte 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi. Test sayısı 34 milyon 548 bin 238'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943, vefat sayısı 29 bin 227, ağır hasta sayısı 1309 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.