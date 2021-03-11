Sultanbeyli'de örnek yardımlaşma

Sultanbeyli Belediyesi sosyal yardım çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. Birçok ihtiyaç sahibine desteğini sürdüren belediye, şimdi de direkt çiftçilerden temin ettiği ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



Konuyla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, dünya olarak zor bir dönemden geçildiğini ifade ederek pandemi döneminde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ellerinin daha fazla uzandığını söyledi. Başkan Keskin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Devletimiz, milleti için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bizler de ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Özellikle pandemi döneminde binlerce yardım kolisi dağıttık. Diğer taraftan devletimiz ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek de verdi. Evde tek başına yaşayan yaşlı ve engelli bireylere her gün sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyoruz. Ayrıca oluşturduğumuz "Gönüllüler Timi" ile de evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza bisikletli ekibimizle gıda ve temizlik malzemeleri götürüyoruz. Şimdi de çiftçilerden temin ettiğimiz patatesleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. İnşallah bu zor günleri dayanışma içerisinde hep birlikte aşacağız." dedi.