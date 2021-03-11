Uzman isimden son dakika çamur yağmuru uyarısı: Atak geçirebilirsiniz, 2 gün dışarı çıkmayın!

'YAĞMURDAN SONRA DA İKİ GÜN ÇIKMAYIN'

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, yarından itibaren etkili olacak toz fırtınasının yağmur yağan yerlerde kirlilik yaratma dışında ciddi sağlık sorunları oluşturabileceği uyarısında bulunarak şunları söyledi:

"Sahra çöllerinden gelen toz fırtınasının Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Aynı zamanda yağmur da bekleniyor. Dolayısıyla yağmur yağdığı zaman bu toz fırtınası maalesef yer yüzüne çamur olarak sirayet edecektir. Bu durum arabalarda ve belli yerlerde kirlilik yaratma dışında aynı zamanda sağlık için önemli sorunlar oluşturabilir. Yağmur yağan yerlerde yağmurla beraber bu tozun aşağı inmesi ve etkisinin geçmesi diye bir şey düşünülebilir, ama öyle değildir. Bu toz fırtınası ya da tozun o bölgede birikmesi bazen uzun süreli, yağmurdan sonra da devam edebilecek şekilde kendi etkisini gösterebilir. Onun için yağmurdan sonra açık bir hava bile olsa en az bir iki gün evde kalmanın çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Kar yağışında toz bulutu etsinin daha da azaltacak. Ama bu demek değildir ki bu zararsızdır diye. Kar yağışının olan yerlerde de hastaların çok dikkat etmesi gerekiyor. Her ne kadar toz fırtınası etkisini azaltsa bile kar nedeniyle oluşan soğuk havayla birlikte hastalar üzerinde etkili olacak. Hastaların aynı şekilde dikkatli olmaları gerek."