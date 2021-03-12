Ayamama Deresi’nden zift çukurunu andıran görüntüler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne (İSKİ) bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Ayamama Deresi'ne atık su deşarjı yapıldı. Marmara Denizi'ne açılan Ayamama Deresi'nin zift çukurunu andıran son hali işte böyle görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ bünyesindeki Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde atık su deşarj işlemi yapıldı. Tesisten Ayamama Deresi'ne yapılan deşarj işlemi drone ile havadan görüntülendi. Yapılan işlemin ardından zift çukurunu andıran Ayamama Deresi'nin Marmara Denizi'ne döküldüğü ve kıyı şeridinde de kirliliğe sebep olduğu görüldü.

KAPASİTE AŞILINCA BOŞALTIM YAPILIYOR



Arıtma tesisin, kapasite fazlası atık su oluşması durumunda belirli aralıklarla bu işlemin tekrarlandığı elirtildi. Bölge halkı ise meydana gelen kirlilik sebebiyle oluşan kötü kokudan rahatsız olduğunu dile getirdi.