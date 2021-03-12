Çekmeköy’deki silahları saldırıda yeni gelişme! 5 şüpheli adliyeye getirildi

İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralamıştı. Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen olayda polis, otomobiliyle kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Polis ekipleri tarafından 9 Mart'ta Alemdağ Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö.'nün yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Aralarında alacak verecek olduğu iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 2 oğlu Ensar Ö. ve Bayram Ö. ile akrabaları Satılmış G. ve Mehmet G. adliyeye sevk edilmişti. 5 şüpheli isim, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.