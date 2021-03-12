CHP'den HDP-PKK itirafı geldi: İtmememiz gerekiyor

Millet İttifakı'nda HDP'nin rolü giderek şekilleniyor. Geride bıraktığımız seçimlerde ittifakın gizli ortağı olan HDP, seçim sonrası, ilişkileri resmileştirme çağrısı yapmıştı. Gizli bir ilişkinin sürdürülemeyeceğini ifade eden HDP, desteğini çekme tehdidinde bulunmuştu. Bu açıklamalar sonrası CHP adeta HDP'nin üzerine titremeye başladı. Terör örgütü PKK ile organik bağını bir türlü koparamayan HDP ile CHP'nin ilişkisi gün geçtikçe daha da koyulaşmaya başlarken, İYİ Parti de bu konuda ikna edilmeye çalışılıyor. Kılıçdaroğlu, HDP ile görüntü vermekten kaçınıyor, net bir açıklamaya yanaşmıyor. İYİ Parti kanadını rahatsız etmek istemeyn Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu sürdürmesi beklenirken, kurmaylarının yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. CHP kanadından HDP ile ilgili son itiraf partinin önemli isimlerinden olan Ayruğ Atıcı'dan geldi. Atıcı, PKK-HDP ilişkisini bildiklerini söyledi, "HDP'yi itmememiz lazım" dedi.