Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP’li kadın “Süt alamıyorum” demişti, alkol masasındaki fotoğrafları ortaya çıktı

CHP’li kadın “Süt alamıyorum” demişti, alkol masasındaki fotoğrafları ortaya çıktı

Merkezi’nde düzenlenen emeklilerle ilgili bir programda kürsüye çıkartılan , “Ben bu kışı battaniye altında geçirdim, torunum benden süt istedi, alamadım” demişti. Torunlarına süt alamadığını iddia eden Bacıoğlu’nun alkol masasındaki fotoğrafları ortaya çıktı. Bu duruma sosyal medyadan tepki yağarken bir sosyal medya kullanıcısı ‘Alamadığı ‘aslan sütüymüş’ yorumunu yaptı .

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 12.3.2021 11:45 Son Güncelleme: 12.3.2021 12:19 ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkartılan Yıldız Bacıoğlu, eşinden emekli maaşı aldığını belirtmiş, "Ben bu kışı battaniye altında geçirdim, torunum benden süt istedi, alamadım" diye açıklama yapmıştı.

"SÜT ALAMIYORUM" DEMİŞTİ, ALKOL MASASI FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da bu konuşmayı sosyal medyadan yayınlamıştı. Ancak Bacıoğlu'nun evdeki 'alkol masası' fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıktı. Bu fotoğraflardan sonra sosyal medyadan tepki yağarken, sosyal medya kullanıcıları CHP'li Veli Ağbaba'nın paylaşımı altına tepkilerini dile getirdi.

"ALAMADIĞI ASLAN SÜTÜYMÜŞ!"

İçki masasındaki fotoğrafları paylaşarak yorumlar yapanlardan biri olan Erdal Çelebi, Veli Ağbaba'ya "Parayı Aslan Sütü'ne yatıracağına, torunun süt alaydı" diye tepki gösterdi. Mustafa Korkut ise "Süt mü alamamış yazık. Kastettiği süt aslan sütü mü acaba? Ee, fotoğrafa göre onu da her akşam içiyormuş. Sorun ne?" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı Rabia Ayaz "Yazık süt alamamış… Olsun yerine viskiydi, biraydı, fındık fıstık idare ediyorlar. Ajans Şeyleri" diye tepki gösterdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li kadın “Süt alamıyorum” demişti, alkol masasındaki fotoğrafları ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA