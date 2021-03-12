CHP’li kadın “Süt alamıyorum” demişti, alkol masasındaki fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkartılan Yıldız Bacıoğlu, eşinden emekli maaşı aldığını belirtmiş, "Ben bu kışı battaniye altında geçirdim, torunum benden süt istedi, alamadım" diye açıklama yapmıştı.

"SÜT ALAMIYORUM" DEMİŞTİ, ALKOL MASASI FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da bu konuşmayı sosyal medyadan yayınlamıştı. Ancak Bacıoğlu'nun evdeki 'alkol masası' fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıktı. Bu fotoğraflardan sonra sosyal medyadan tepki yağarken, sosyal medya kullanıcıları CHP'li Veli Ağbaba'nın paylaşımı altına tepkilerini dile getirdi.

"ALAMADIĞI ASLAN SÜTÜYMÜŞ!"



İçki masasındaki fotoğrafları paylaşarak yorumlar yapanlardan biri olan Erdal Çelebi, Veli Ağbaba'ya "Parayı Aslan Sütü'ne yatıracağına, torunun süt alaydı" diye tepki gösterdi. Mustafa Korkut ise "Süt mü alamamış yazık. Kastettiği süt aslan sütü mü acaba? Ee, fotoğrafa göre onu da her akşam içiyormuş. Sorun ne?" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı Rabia Ayaz "Yazık süt alamamış… Olsun yerine viskiydi, biraydı, fındık fıstık idare ediyorlar. Ajans Şeyleri" diye tepki gösterdi.



