Dr. Şadi Yazıcı’dan İBB’ye sert eleştiri

'TÜM KREŞLER ÜCRETSİZ OLMALIDIR, SİZİNKİSİ SÖMÜRÜ'

Kreş konusunun farklı isimlerle gündeme getirilerek sürekli algı yapıldığının altını çizen Başkan Yazıcı, fiyat politikasını da eleştirerek şunları söyledi: "Bu projenin adı da belli değil maalesef. Başkan konuşmasında, genel ad "Yuvamız İstanbul" diyor. Seçimde kreş dedi, açılıştan önce okul öncesi eğitim vurgusu yapıyor. Anaokulu gibi fonksiyon yüklüyor. Ve bir arada kreş diyor ama arka fonda ne yazıyor.' Çocuk etkinlik merkezi' Ortada bir şey var ama adı yok. Bu arada unutmadan, Kreşlerin çocuk başına aylık ücreti 690 Türk Lirası. Ücretsiz falan değil. Personel masrafı, ısıtma soğutma, genel giderler harcanan paraları hesaplayın yine 690 Türk Lirayı üzerine koyun, her özel sektör kreşleri bu hizmeti verir. Asgari ücretli bir kadın birde 2 çocuğu varsa, sömürü sizinkisi. Kesinlikle tüm kreşler ücretsiz olmalıdır. Biz Tuzla Belediyesi olarak kreş hizmeti verirken, ücretsiz olarak veriyorduk. Ayrıca 2014 yılında açtığımız anne çocuk eğitim merkezleri ile de binlerce anne ile beraber çocuğumuza hizmet vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

'TUZLA METROSU GERÇEKTİ HAYAL OLDU'

Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla metrosu ne zaman açılacak biz anlayamadık? İBB kurumsal web sitesinde ve genel faaliyet kitapçığınızda metro hattının 2022 yılı sonunda işletmeye alınacağı yazılmış. Performans programınızda ise 2023 yılında bitireceğinizi yazmışsınız. Metro İstanbul kurumsal web sayfanızda, kendi sitenizde metro ağ haritaları kısmında: Pendik-Tuzla metro hattının sadece bir istasyonunu 2024'e kadar yapacağınızı, Tuzla'ya kadar olan kısmı ise 2029 sonunda açılması planlanan hatlara almışsınız. Sayın Başkan, siz bunların hepsini farklı ajanslara mı yaptırdınız? Değerli Tuzlalı vatandaşlarım 2019'a kadar her mecliste bana 'Tuzla Metrosu nerede, nerede?' diyenler. Tuzla metrosunu 2029 sonrasını bıraktılar. Tuzla metrosu, yazılanlara bakılırsa, gerçekti hayal oldu. Her şey çok ama çok hayal oldu" dedi.

'SİZ AK PARTİ HİZMETİ ÜZERİNE YATIYORSUNUZ'

Yazıcı bitirilemeyen metro hatlarını hatırlatarak, "Dünyadaki hiçbir akıllı şehir bileşenini doğru uygulayamayan, neyi ne için yaptığını bilmeyen, bir yönetim anlayışıyla tüm İstanbul sınav halindeyiz. Smartcity yok, akılsız bir şehir yönetimi var. Üzgünüm. Allah yardımcımız olsun. Akıllı ulaşımda neredeyiz? Bu bilim teknoloji haftasında, bilimsel bir bakışla Tuzla Metrosunu anlatayım. Tüm İstanbul'u siz düşünün. Allah aşkına, yer teslimi 2017 Nisan ayında yapılmış başlanmış. Hatta bir artışla Tuzla Sahili'ne kadar indirilmesi için çalışma yapılarak eklenmiş hattı tekrar açtınız. Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı 4 hattı 28 Nisan 2017 'de başlama tarihi, Pendik-Kaynarca- Tuzla Hattı, toplam 12 kilometre 8 istasyon. 2020'nin 3 Şubat günü yaptığınız Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro hattı yeniden başlama programı yaptınız. Fransız Kalkınma Ajansı iş birliği ile 86 milyon Euro kredi çekildiğini ve durmuş metro hattını tekrardan yapacağınızı söylediniz. Devam eden durdurulan yerlere temel atma yapıldı. Sonra tekrardan bir program yaptınız 4 metro hattı için Euroband tahvil ihracı programı. 4 Aralık 2020 tarihinde yeni bir finansman aracı bulundu diye tekrardan program yaptınız. '580 milyon dolar tahvil aldık' dediniz. '4 metro hattı daha yapılacak ve bitirilecek' dediniz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı ile Kaynarca-Pendik-Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı ve Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hatlarının inşaatlarına başlayacaklarının müjdesini verdi. Bunların içinde Tuzla metrosunu da söylediniz. 1 kilometre Metro hattı maliyeti 30 milyon Euro. 580 milyon Euro finansman almışsınız. Toplam 20 km yapabiliyorsunuz. Yani 4 metro hattını bu parayla yapmanız imkansız. Ya yalan söylüyorsunuz ya da zaten dört hat bitmiş 20 kilometre kalmış veya da siz önceki yönetimin hizmeti üzerine yatıyorsunuz. Hesapta akıllı yönetim, akıllı kent yok" dedi.

'BÜTÇESİ 28 MİLYAR, HIZRAY PROJESİ 40 MİLYAR, NASIL YAPACAKSINIZ?'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geçtiğimiz aylarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tanıtımını yaptığı proje Hızray'ın hiçbir bilimsel alt yapıya sahip olmadığını apar topar lansman yapıldığını ifade ederek proje ile ilgili ile önemli tespitlerde bulundu. Başkan yazıcı İBB Grup toplantısında şunları ifade etti:

"Tüm metrolar bitmiş yolundaymış gibi şimdi yeni bir proje yaptığınızı söylüyorsunuz. Hızray projesi. Bu projeyi bilimsel verilerle mi hazırladınız? Eğer evet ise hangi bilimsel verilerle hazırladınız? Öyleyse 70-80 km hızla giden bir raylı sistemin bu hıza ulaşması ve durması dâhil, indi bindi süreleri ile beraber süre hesabın ne kadar? Basit bir bilimsel mantık, hızlanma, yavaşlama, durma ve indi bindi süreleri dahil hesap yaptınız mı? 62.8 kilometre diyorsunuz. 55 dakika. Saatte 70-80 km hızlı metro. İstanbul'un bir ucundan, diğer ucuna, bu kadar büyük yatırım ve kapasite planlamanızın mantığı ne? İstanbul'un en kuzeyinden böyle bir hat için yolcu var mı? Varsa ne kadar? Nereden nereye gidecek. İhtiyaç tespit edildi mi? Yatırım miktarı ile verileriniz akılcı mı? Lansmanda güzergahı gördük. Akılcı olmadığı kesin. Başkan lansman yapıyor, 5 milyar dolarlık proje açıklıyor. Arkadaki ekranda harita. Ne ölçek var ne ciddiyet ne de ruh. Sonra baktık 1 ayda güzergâhlar değişti. Bilimsel çalışma ve veri analizleri yapmadan halka bir proje açıklama telaşı ile apar topar çalışıyormuş gibi yapacaksınız. Resmi yazılı açıklamada "2021'ın ilk yarısında Cumhurbaşkanlığından istenecek" denilmiş. Bu sorduğumuz sorulara devlet kurumları cevap isteyecek. Cevap veremeyeceğiniz için, bakanlıkta olmaz böyle saçma proje diyecek. Sizde, "Bakın biz yapacaktık izin vermediler diyeceksiniz" Algıyla, mağduru oynayacaksınız ama yemezler. Sizin kaynağınız ne? Yok! 2021 bütçesi 28 milyar TL yaklaşık. Bu yatırım 40 milyar TL nasıl yapacaksınız?"

Başkan Yazıcı, Ekrem İmamoğlu'nun Hızray lansmanında yaptığı konuşmada lafı dolandırdığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Yap işlet devret ama söyleyemiyor başkan. Neden? Korkuyor. Finansman modelinin ismini o kadar çok kullandılar ki dünyada yapılan bir modeli algı yönetimiyle kötü göstermeye çalıştılar. Başkan devam ediyor. Biz görüştük kaynak bulduk 'en ahlaklı yap işlet devret modeli' diyor. Komedi, fıkra gibi. Kamuda böyle bir tabir yok. Açıkça yap işlet devret modeliyle yapacağız desenize. Diyemezsiniz. Başına sıfat eklemek zorunda kalırsınız. Çünkü partinizin en tepesinden, milletvekillerinize ve örgüt mensuplarına kadar hepiniz milletimize çıkıp "Yap işlet devret ile devleti satıyorlar" diyeceksiniz, siz projenize yap işlet devret değil, ahlaklı yap işlet devret diyerek vatandaşı da bizi de kandırdığınızı sanacaksınız" diye konuştu.