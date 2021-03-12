Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika uzaktan eğitim açıklaması: Bütün meselemiz buydu!

Zonguldak'ta Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz. Bir şekilde somut imkanlarının gelişmesi için de yatırım harcamalarını artırıyoruz. Bakanlığımızın politikaları arasında önemli yer tutuyor" diye konuştu.
Kdz. Ereğli ilçesinde 'Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi', Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Bakan Selçuk'un yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Açılış programı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında dereceye giren öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Bilim sanat merkezlerine önem verdiklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim sanat merkezlerinin bakanlığın politikaları arasında da önemli yer tuttuğunu ifade etti.
Bakan Selçuk, hayırseverlere de teşekkür ederek "Onların bir gördüğünü biz, bin görüyoruz" diye konuştu. Selçuk, "Bunu çocuklarımız için yapıyoruz. Ülkemizin geleceğin yapıyoruz. Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı aslında öne çıkardığımız değerlerin bilim ve sanat olduğunu göstermesi bakımından güzel de bir sembol taşıyor içinde.
UZAKTAN EĞİTİM SÖZLERİ
Bu sembolü burada yükseltmemin, yüceltmenin çocuklarımızın yüzünün gülümseyeceği bir mekanı yapmanın gururu içindeyiz. Salgın dönemi bizi yepyeni durumlarla karşı karşıya getirdi. Uzaktan eğitim tüm dünyanın eğitim sistemin şekillendirmeye başladı. Bu dönüşüm ve değişim sürecinde bizim tek düşüncemiz engelleri nasıl avantaja dönüştürürüz. Bütün meselemiz buydu. Bu meselemize sahip çıkmak anlamında da Türkiye'nin resmi kurumlarının, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle bu şekilde bir ese ortaya koyma yarışına girmesi de bizi sevindiriyor. Son 10 gündür Türkiye'yi dolaşıyorum.
Birçok ilde, ilçede bulunma fırsatım oldu. Türkiye'yi şehirlerimizi ilçelerimizi yerinde görüp öğretmenlerimizle sohbet edip öğrencilerimizle dertleşip neyi ne şekilde yapıyoruz daha iyi anlamanın yolculuğunu da yapıyoruz. BU yolculuğumuz bu gün de Zonguldak'ta devam ediyor. Bilim Sanat merkezlerimiz çocuklarımızın çok yönlü gelişmesi için onların bilimin ve sanatın değişik bileşenlerinde kendilerini yetiştirmeleri için özel bir ortam sağlıyor. Çocuklarımızın mizacını dikkate alan, ilgisini, yeteneğini dikkate alan bir bakış açısıyla çalışıyoruz. Bunların her geçen gün sayı ve imkanlarının artıyor olması bizi memnun ediyor.
Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz. Bir şekilde somut imkanlarının gelişmesi için de yatırım harcamalarını artırıyoruz. Bakanlığımızın politikaları arasında önemli yer tutuyor. Bu tür güzel yerlerde temiz, ferah ve gelişmiş yerlerde öğrencilerimizle buluşmaktan ayrı memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın gelişimini izlemek bizi sevindiriyor" diye konuştu.
"BURADA MEDENİYET YÜKSELİYOR"
Hayırseverlerin desteklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Biliyorum ki sizler de bu tür binaların yükselmesinden büyük bir mutluluk duyuyorsunuz. Aslında burada yükselen bir medeniyet, gelecek. Çocuklarımızın mutluluğu, Bu mutluluğun yükselmesinde hayırseverlerimizin çok önemli bir yeri var. Onların yaptığı biri bin görüyoruz. Ayrı bir kıymeti ve değeri var. Burada büyük bir fedakarlık örneği göstererek Hayrettin Yavuz'un bütün emeğini birikimini burada ortaya koyarak bu ülke için, bölgesi için bir şey yapmanın kıvancını yaşaması bunu da eğitim üzerinde hayata geçirmesi bizi ayrıca sevindiriyor. Bu gün Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ile buraya geldik. Buraya ayrı bir kıymet veriyoruz. Kendisinin bilim sanat merkezleriyle ilgili özel çalışmaları var. Daha ileriye getirmenin peşindeyiz. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde bu gün burada bir başka manevi hazzı da yaşıyoruz. Evvelki gün TBMM'de yapılan törenle de MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak orada sergimizi açtık. Bir çok belgeyi, bilgiyi paylaşma fırsatı bulduk. Bu gün de burada özel günde bu sebeple bulunuyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de beraberce eğitime olan hizmeti devam ettireceğiz" dedi.