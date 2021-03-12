Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika uzaktan eğitim açıklaması: Bütün meselemiz buydu!

Zonguldak'ta Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz. Bir şekilde somut imkanlarının gelişmesi için de yatırım harcamalarını artırıyoruz. Bakanlığımızın politikaları arasında önemli yer tutuyor" diye konuştu.

Kdz. Ereğli ilçesinde 'Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi', Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Bakan Selçuk'un yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Açılış programı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında dereceye giren öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Bilim sanat merkezlerine önem verdiklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim sanat merkezlerinin bakanlığın politikaları arasında da önemli yer tuttuğunu ifade etti.