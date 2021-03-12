Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şile açıklarında kuru yük gemisi arızalandı! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

açıklarında kuru yük gemisi arızalandı! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

İstanbul açıklarında arıza yapan gemide mahsur kalan 9 personel Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 12.3.2021 19:09 Son Güncelleme: 12.3.2021 19:14 ABONE OL
Şile açıklarında kuru yük gemisi arızalandı! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Şile açıklarında 92 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeki "Fortune" adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Demir atan Türk bayraklı kuru yük gemisinde mahsur kalan 9 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Şile açıklarında makine arızası yaparak demir atan 92 metre boya sahip Türk Bayraklı FORTUNE isimli kuru yük gemisine,

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-12' isimli römorkör ve 'Kıyı Emniyeti-5' ve 'Kıyı Emniyeti-8' isimli 2 adet hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu önlem olarak ivedilikle yönlendirilmiştir. Ekiplerimizce gemide bulunan 9 personel sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şile açıklarında kuru yük gemisi arızalandı! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA