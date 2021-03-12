Şile açıklarında kuru yük gemisi arızalandı! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-12' isimli römorkör ve 'Kıyı Emniyeti-5' ve 'Kıyı Emniyeti-8' isimli 2 adet hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu önlem olarak ivedilikle yönlendirilmiştir. Ekiplerimizce gemide bulunan 9 personel sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir" denildi.