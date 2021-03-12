Son dakika: 12 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Türkiye'de koronavirüs verilerinde son durum

Son dakika haberleri... Dünya genelinde oluşturduğu salgın sonrasında ülkemizde etkilerini 11 Mart tarihinden bu yana gösteren pandemiye ilişkin koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklanıyor. Bakanlık, 12 Mart koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. İşte 12 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

12 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 148 bin 856 testte 14 bin 941 vaka, 834 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 180 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 34 milyon 843 bin 480, toplam vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, toplam vefat sayısı 29 bin 356, toplam ağır hasta sayısı 1349, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 670 bin 273 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DÜNÜN VERİLERİ:

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 821 oldu.

Son 24 saatte 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi. Test sayısı 34 milyon 694 bin 624'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989, vefat sayısı 29 bin 290, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.