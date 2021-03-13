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operasyonunda son dakika gelişmesi

Ülkemizi hedef alacak olası terör saldırıları hazırlığı içerisinde bulundukları değerlendirilen ve terör örgütü ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 14 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Yabancı uyruklu altı şüpheli ise sınır dışı edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 13.3.2021 16:58 ABONE OL
DEAŞ operasyonunda son dakika gelişmesi

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları, ülkemizi hedef alacak olası terör saldırıları yapabilecekleri göz önünde bulundurulan ve 6'sı yabancı uyruklu olan şüpheliler İstanbul'un 13 ilçesinde 18 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanmıştı. Altı yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi. Dört şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer dört şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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DEAŞ operasyonunda son dakika gelişmesi
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