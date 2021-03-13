DEAŞ operasyonunda son dakika gelişmesi

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları, ülkemizi hedef alacak olası terör saldırıları yapabilecekleri göz önünde bulundurulan ve 6'sı yabancı uyruklu olan şüpheliler İstanbul'un 13 ilçesinde 18 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanmıştı. Altı yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi. Dört şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer dört şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.