Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan’dan, Emin Çapa’ya tepki: Bu yalanları paylaşmaları için bir yerden sufle mi alıyorlar?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Ekonomist Emin Çapa, Halk TV'de Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisinin Amerikan Hastanesi'nde yapıldığını iddia etti. Emin Çapa, söz konusu yalanına ilişkin iki gündür özür dilememesi dikkat çekiyor.
ORHAN: ACABA SAHTE HESAPLARDAKI BU YALANLARI PAYLAŞMALARI İÇİN BİR YERDEN SUFLE Mİ VERİLİYOR BU KİŞİLERE?
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; Emin Çapa'yı eleştirdi ve "Emin Çapa Eylül ayında da bir yalan ifadeyi doğru gibi kamuoyuna yaymaya çalışmış. Kendisini arayıp yazdığınız yalan diyince silmek zorunda kalmıştı. Esas merak ettiğim şu. Acaba sahte hesaplardaki bu yalanları paylaşmaları için bir yerden sufle mi veriliyor bu kişilere?" diye sordu.
AYŞENUR ARSLAN VE EMİN ÇAPA YALANI SÜRDÜRDÜ
Ekonomist Emin Çapa; Halk TV'de Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü iddia etti ve "Ali Erbaş, ülkenin en pahalı hastanesinde.. Şehir hastaneleri zaten boş… Bekliyorlar, kimse gitmiyor. Herkes Amerikan Hastanesi'ne gidiyor. Halkımız Amerikan Hastanesi'nde tedavi oluyor" iddiasında bulunmuştu. Çapa, İslami değerlere de hakaret etti.
İŞTE YALAN VE İFTİRANIN DİYALOGLARI
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa'nın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik yalan ve iftiraları Halk TV'ye şöyle yansıdı:
Ayneşur Arslan: "Ali Erbaş, bildiğim kadarıyla da ne denir? Paralı daha doğrusu yüksek fiyatlı bir hastanede"
Emin Çapa: "Ülkenin en pahalı hastanesi."
Ayşenur Arslan: "Ülkenin en pahalı hastanesinde. Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor."
Emin Çapa: "Rabbim, 'Amerikan Hastanesi' demiştir. Biliyorsun daha önce de Rabbimiz, 'Şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri' demez. İktidara yakın olanlara Rabbimiz hep böyle yerleri Amerikan Hastanesi gibi yerleri söylerler. Herkes keşke orada olabilse… Keşke… Ama şehir hastaneleri zaten boş… Bekliyorlar, kimse gitmiyor."
Ayşenur Arslan: "Hakikaten şehir hastanelerinde ne oluyor, napıyor?"
Emin Çapa: "Kimse gitmiyor, herkes Amerikan Hastanesi'ne gidiyor. Halkımız Amerikan Hastanesi'nde tedavi oluyor."
Ayşenur Arslan: "Erbaş, hiç aklımızdan çıkmayacak olan Ayasofya açıldıktan sonra 'kılıç hakkı' demişti Ayasofya'ya.. Kılıçla verdiği poz konuşulmuştu. Bu fotoğraf arşivlerimizde mutena bir yerde saklı duruyor."
EMİN ÇAPA, SAHTE HESAP ÜZERİNDEN ALİ ERBAŞ'I HEDEF ALMIŞTI
Emin Çapa; sahte hesap Haluk70721982'in paylaştığı; "Erbaş: "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" şeklindeki ifadelerin yalan olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef almıştı.
Emin Çapa; sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Merhaba karanlık Ortaçağ... Biz seni bitti, gitti sanıyorduk. Ama bu topraklar sonsuz Ortaçağ'a yazgılı galiba. Duayla değil bilimle yok olacak. Dua sizin kulluk ettiğiniz, inandığınız yaratıcı arasında. Hastalıklar duayla yok olsa, antibiyotiğe, MR'a hiç ihtiyacımız olmazdı" iddiasında bulunmuştu.
ORHAN: "YALANDIR İFTİRADIR UMARIM ÖZÜR DİLEME ERDEMİNİ GÖSTERİRSİNİZ"
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; Emin Çapa'ya cevap verdi ve "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın böyle bir açıklaması yoktur. Yalandır iftiradır Umarım özür dileme erdemini gösterirsiniz" ifadelerini kullanmıştı. Emin Çapa; Burak Orhan'ın paylaşımın ardından söz konusu paylaşımını silmişti.
Popüler sosyal medya platformu Twitter'ın; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş adına yalan ve iftirada bulunan Haluk70721982 adlı hesabı askıya aldığı öğrenildi. Söz konusu sahte hesaba girildiğinde; "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ifadelerine ulaşılıyor.