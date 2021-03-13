Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan’dan, Emin Çapa’ya tepki: Bu yalanları paylaşmaları için bir yerden sufle mi alıyorlar?

ORHAN: ACABA SAHTE HESAPLARDAKI BU YALANLARI PAYLAŞMALARI İÇİN BİR YERDEN SUFLE Mİ VERİLİYOR BU KİŞİLERE?

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; Emin Çapa'yı eleştirdi ve "Emin Çapa Eylül ayında da bir yalan ifadeyi doğru gibi kamuoyuna yaymaya çalışmış. Kendisini arayıp yazdığınız yalan diyince silmek zorunda kalmıştı. Esas merak ettiğim şu. Acaba sahte hesaplardaki bu yalanları paylaşmaları için bir yerden sufle mi veriliyor bu kişilere?" diye sordu.



AYŞENUR ARSLAN VE EMİN ÇAPA YALANI SÜRDÜRDÜ

Ekonomist Emin Çapa; Halk TV'de Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü iddia etti ve "Ali Erbaş, ülkenin en pahalı hastanesinde.. Şehir hastaneleri zaten boş… Bekliyorlar, kimse gitmiyor. Herkes Amerikan Hastanesi'ne gidiyor. Halkımız Amerikan Hastanesi'nde tedavi oluyor" iddiasında bulunmuştu. Çapa, İslami değerlere de hakaret etti.