Cumhuriyet'in algı operasyonuna Nihat Hatipoğlu'ndan cevap: Bunun adı gazetecilik değil

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) yine Cumhuriyet gazetesinin asılsız suçlamalarına maruz kaldı. Cumhuriyet gazetesinin GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hakkında "Hatipoğlu Üniversitesi" şeklinde yaptığı haber, hem Hatipoğlu hem de üniversite yönetimi tarafından sert bir dille yalanlandı. Haberde rektörü olduğu üniversitede 4 dekan vekilliği görevini de üstlendiğine yer verilen Hatipoğlu, hakkında gerçek dışı algı oluşturmak için yapılan haberlere tepki gösterdi.Hatipoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Her yeni kurulan üniversitede yapılan rutin uygulamayı çarpıtarak algı oluşturmaya çalıştılar. Yapılanların hepsi prosedürlere uygun ve YÖK onaylıdır. Bu görevlere vekaleten ataması yapılan kişilerin herhangi bir ücret alması asla söz konusu değildir. Üniversitenin akademik çalışmalarının hızlandırılması için yapılan uygulamaları, doğru bir şekilde okura aktarmayarak bir algı oluşturmaya çalışmak iyi niyetle bağdaşmaz. Ayrıca söz konusu gazete bu konuyla ilgili bize başvurarak, bilgi almak istediklerini belirttiler. Bütün bilgileri arkadaşlarımız detayları anlatarak, doğru bilgilenmeyi yapmışlardır. Ancak buna rağmen gerçekleri yazmayıp, süreci çarpıtarak kamuoyuna aktarmak gazetecilik etiğiyle bağdaşmaz."Hatipoğlu, Twitter hesabı üzerinden ise şu açıklamayı yaptı: "Haberin başlığı tamamen ön yargılı ve haketmediğimiz bir şekilde çirkin algı oluşturucu şekilde dizayn edilmiştir. Maalesef bu tür habercilik Türkiye'nin bir gerçeği oldu Kimse artık gerçeğin peşinde değil, görmek istediğinin peşindedir. 8 fakültesi bulunan GİBTÜ yeni kuruldu. Fakültelere öğrenci almak ve resmî işlemleri yürütmek için dekan atamak zorundayız. Her fakülteye profesör atanıncaya kadar mevcut profesörleri dekanlıklara vekaleten atadık ki senato bu tür işlemleri yapabilsin. Bu metot yeni kurulan bütün üniversitelerde uygulanan resmî ve kanuni bir teamüldür. Bize mahsus bir iş değil. Ben ve iki profesör hocamız geçici olarak vekaleten dekanlıklara bakacağız. Bu görevlendirmelerden dolayı ne bana ne de dekanlıklara vekalet görevi verilen hocalarımıza herhangi bir maaş, ücret veya başka bir ödeme yapılmamıştır. Bütün akademi dünyası bunu bilir. Bütün bunlar biliniyor olmasına rağmen koca koca insanların sanki gayri kanuni bir şey varmış gibi sabahtan bu yana saygısızca yazılarla tepinip durmalarının sebebini anlamakta zorlanıyorum. Tabi Ramazan geliyor. İllaki algı lazım."