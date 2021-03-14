Kılıçdaroğlu’na bozuk yol tepkisi

İzmir'eziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, meyve ve sebze halinde esnaftan tepki gördü. Esnaf yollarının bozuk olduğunu belirterek belediyeden hizmet istedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretleri kapsamında Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'ne ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de eşlik ettiği ziyarette Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaretinde tepkiyle karşılaştı. Sebze satan esnaf Mehmet Ali Murat, Kılıçdaroğlu'ndan bozuk olan yollarının asfaltlanmasını istedi. İzmir'e en iyi hizmet veren belediye başkanının İhsan Alyanak olduğunu söyleyen Murat, "Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" dedi.