SON DAKİKA | 76 şehirde alarm! Yüz yüze eğitim olan şehirlerde yeni tedbirler yolda

OKUL TARAFINDAN HAZIRLANAN PLAN İÇİN BİLGİ

Genelgede, okul yönetimi tarafından hazırlanan okul acil durum planı hakkında il milli eğitim müdürlüğü sağlık sorumlularından bilgi alınması ve ilçe düzeyinde sağlık müdürlükleri ile okulda yapılacak filyasyon için ekip ve iletişim planı oluşturulması, vaka veya temaslı tespiti durumunda yapılması gereken inceleme ve araştırma süreçlerinde okul yönetimi ile birlikte hızlı hareket edecek şekilde iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.