121 liralık çekici ücretini iptal ettirdi! ‘Trafiği engellemiyorsa araç çekilmez’

İzmir Barosu avukatlarından Mustafa Tunç Alsancak semtinde aracını park ettikten sonra geriye geldiğinde yerinde bulamadı. Aracına 132 lira park cezası ile 121 lira çekici ve otopark ücreti olmak üzere toplam 253 lira ceza kesildiğini öğrendi. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Tunç, tehlike arz etmeyen ve trafiği engellemeyen park ihlali olduğu için aracının çekilemeyeceğini belirterek itirazda bulundu. Tunç'un itirazı kabul edildi ve 121 liralık çekici ve otopark ücreti iptal edildi.



İzmir Barosu avukatlarından Mustafa Tunç, 11 Kasım 2020'de sabah saat 09.36 sıralarında Konak ilçesi Alsancak semti 1475 sokak üzerine 35 ANZ 811 plakalı aracını park etti. İşini hallettikten sonra aracını almak üzere tekrar aynı sokağa giden Tunç, otomobilinin yerinde olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yaptığı araştırmada aracına park ihlalinden 132 lira ceza kesildiğini ve otomobilinin çekici yardımıyla trafik otoparkına kaldırıldığını öğrendi. Tunç'a park cezasının yanı sıra 121 liralık çekici ve otopark ücreti de çıkartıldı. Park ihlali yaptığını kabul eden Tunç, aracının çekilemeyeceğini düşünerek hakem heyetine itirazda bulundu.

TEHLİKE ARZ ETMİYORSA ÇEKİLEMEZ



Tunç, başvurusunda trafik yönetmeliğinin park ve duraklamayı düzenleyen 119. Maddesi'nde 'tehlike arz etmeyen ve trafiği engellemeyen park ihlallerinde araçların çekilemeyeceğinin açıkça düzenlendiği, hukuka, kanuna ve hakkaniyete aykırı bu durumun telafisi için kendisinden haksız bir şekilde aracının çekilmesi nedeniyle alınan 121 liranın iadesini talep etti. Hakem heyeti tarafından yapılan incelemede duraklamanın yasak olduğu yerlerde, geçiş yolları önünde ve üzerinde, belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafede, otobüs duraklarına 15 metre mesafede, orta veya sol şeride parklarda, kurallara uygun park etmiş araçların çıkışan engel olacak noktalara yapılan parklarda, giriş ve çıkış kapılarına 5 metre mesafede ve belirli kurum ve kuruluşlar için ayrılmış yerlere park halinde araçların çekici yardımıyla çekilebileceği belirtildi.





ÇEKMEYİ GEREKTİRECEK KONUMDA DEĞİL



Ayrıca Tunç'un aracını park ettiği sokaktaki yerin kaldırmayı gerektirecek konumda olmadığı ve yönetmelik hükümlerine göre aykırı yapılan bu araç çekme işlemi nedeniyle şikâyetçiden alınan ücretin haksız ve yasal olmayan bir şekilde tahsil edildiği anlaşıldığından 121 liralık ücret iadesinin kabulüne karar verildi. Karardan dolayı mutluluk duyduğunu belirten avukat Mustafa Tunç, "Çok kişi bu konuda mağduriyet yaşıyor. Böyle bir karar çıkması sevindirdi. Aracımı tehlike arz etmeyen bir yere park etmiştim. Trafiği engellememesine rağmen çekildi. Yaptığım itiraz hakem heyeti tarafından kabul edildi. Herkesi ilgilendiren emsal bir karar oldu" dedi.