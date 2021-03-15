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Haberler Gündem Haberleri 15 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 15 Mart korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 16.3.2021 01:35 Son Güncelleme: 19.3.2021 02:29

son dakika açıklandı! ile ’de corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri

15 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 15 Mart korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri

'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde vakası tespit edilen kovid-19 virüsüne ilişkin detayları ile Bakan Koca Twitter hesabından paylaşılmaya devam ediliyor. Bugünkü ile detaylarına erişmek isteyenler açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya yoğun olarak devam ediyor. “15 Mart koronavirüs tablosu” ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı detayları.

Küresel çapta pandemi oluşturan ve 2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye'de etkilerini gösteren kovid-19 pandemisine ilişkin corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı Sağlık Bakanlığı Resmi internet sitesi ve Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulmaya devam ediyor. En güncel korona tablosu ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA - 15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak duyurulan 15 Mart korona tablosu verileri ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;

15 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 503
  • HASTA SAYISI: 858
  • VEFAT SAYISI: 63
  • İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 893

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14 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 378
  • HASTA SAYISI: 852
  • VEFAT SAYISI: 68
  • İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 516

13 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 082
  • HASTA SAYISI: 841
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 287

12 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 941
  • HASTA SAYISI: 834
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 180



11 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193
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15 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 15 Mart korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri
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