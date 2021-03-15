CHP'li belediyede 2.7 milyon lira değerindeki kameraları 9 milyon liraya almışlar

CHP'nin 20 yıldan fazladır yönettiği Menemen Belediyesi'nde 2019'da göreve gelen CHP'li Serdar Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından tutuklanmasının ardından başkanlık koltuğuna oturan AK Partili Aydın Pehlivan geçmişti. Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, belediye mallarına haciz gelmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



AK Partili Aydın Pehlivan

MENEMENLİNİN HAKKINI KORUYORUZ

Menemen Belediyesi Başkanvekili Aydın Pehlivan, şunları söyledi: "Göreve başladığım günden beri şeffaflık ve hesap verme anlayışında oldum. Belediyenin alacağını, işçi durumunu, esnaf ve müteahhite olan borcunu ilk meclis toplantısında halkımızla paylaştım. Menemenlinin hakkını, hukukunu korumak, tek kuruşuna sahip çıkmak konusunda tüm hemşehrilerime söz verdim. Bu söz doğrultusunda geçmiş dönemde yapılan ihaleler ve borçlanmalar hakkında inceleme komisyonları oluşturduk."

2.7 MİLYONA ALINABİLİRDİ

Belediyeye haciz için gelen kişilerin güvenlik kamera ihalesinden oluşan borcu temlik yolu ile alan faktoring şirketinin yetkilileri olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Kamera ihalesi de incelettiğimiz ihalelerden biri. İhale konusu kameralar 2 milyon 700 bin TL bedelle satın alınabilecek iken malesef 9 milyon TL bedelle ihale edilmiştir. Bugün bir yol ayrımında kaldık. Ya kişisel itibarımızı düşünüp ödeme yapacaktık yada Menemenli hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutup onların hakkını hukukunu savunacaktık. Bugün ikinci yolu seçtik. Tekrar aynı durumla karşılaşırsak yine aynı tercihi seçeceğiz. Biz menzilden ziyade yolculuğa sevdalı, makamlara değil, milletin gönlüne talip olan bir anlayışın temsilcileriyiz. Bugün de aynı anlayışla makam koltuğu gidiyorsa gitsin ama Menemenlinin 6 milyon parası çarçur edilmesin dedik" dedi.





1 LİRALIK MALI 4 LİRAYA SATMIŞLAR

Pehlivan şöyle devam etti: "Daha önce 1 liralık malı 4 liraya Menemen Belediyesi'ne satmış olanlar, gerekli indirimleri yapmadıkları sürece tavrımızda bir değişiklik olmayacaktır. Korumaya çalıştığımız kişisel itibarımız değil; Menemen'in, Menemen'de yaşayan 200 bin insanın hakkıdır, hukukudur."