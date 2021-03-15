Devlet ve millet bu fedakârlığınızı unutmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı Töreni'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında şunları söyledi:Sağlık çalışanlarımıza emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları için ülkem ve milletim adına, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında vefat edenler olmak üzere, dar-ı bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.İnsanlık olarak son asrın en ciddi felaketlerinden birini yaşıyoruz. Şimdiye kadar dünya genelinde 2 milyon 650 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını küresel bir tehdit olmayı sürdürüyor. Salgın bize, "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. İnsanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü görüntülerin hiçbirine meydan vermedik.Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla aralarında yüksek kapasiteli, şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisiyle 11 ek hizmet binasını hizmete açtık. En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarına aittir.Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakârlığını asla unutmayacaktır. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Rehavete kapılmadan TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kuralına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz.Vatandaşlarımızı tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan hekimlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.Toplumsal konularda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Lütfen Platformu tarafından, Kovid-19 sürecinde büyük bir özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganı ile düzenlenen dijital mektup kampanyasının ilk mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazdı. Erdoğan, "Sevgili Kardeşim" hitabıyla başlayan mektubunda şu ifadelere yer verdi:Tarih boyunca, gerektiğinde canları pahasına milletin yardımına koşan sağlık teşkilatı, koronavirüs salgınına karşı yürüttükleri zorlu mücadelede de yine en ön safta yer aldı.Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarına, sevdiklerine sarılamayan sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattılar. Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüs mücadelesinde sizin bu fedakârlığınızın ve gayretinizin çok önemli payı bulunuyor. Sizlerin yükünü hafifletmek, çalışma şartlarınızı kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkânları seferber ettik.Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar elbirliği içinde çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Bir taraftan yeni normal süreci adımlarını atarken, diğer taraftan da sağlık sistemimizi ayakta tutacak çalışmalar yürütüyoruz. Her fırsatta vatandaşlarıma kendilerinden, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sizlere yardımcı olmalarını beklediğimi ifade ediyorum.Son bir asrın en büyük sağlık felaketinde milletimize canla başla hizmet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede hayatını kaybeden meslektaşlarınıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum.CumhurbaşkanıErdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı: "Mesleklerinin tabiatı olan fedakârlığı, salgın dönemindeki sınırsız hizmetleri ile zirveye taşıyan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılmasının ardından Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'ne geçerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Erdoğan, kuleden İstanbul manzarasıyla fotoğraf da çektirdi.