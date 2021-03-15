İBB Başkanı’na Facebook reklam ödemeleriyle ilgili dört soru

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı ve İBB Ümraniye Meclis Üyesi Erkan Alemdar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mart ayı oturumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Facebook reklamlarına yapıldığı belirtilen 333 bin liralık reklam ödemesi hakkında soru önergesinin detaylarını videolu bir şekilde sosyal medyadan paylaştı.

SON BEŞ AYDA FACEBOOK REKLAMLARINA 333 BİN LİRA



Alemdar, şu ifadeleri kullandı: "Bütün seçim propagandası döneminde israfın önüne geçileceğini vadederek İstanbul halkının oylarını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın israfçılığıyla ilgili haberler bütün medya organlarında her gün yer bulmaktadır. En son israf haberi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Facebook hesabına son beş ayda 333 bin TL reklam ödemesi yapmış olduğuna dair haberdir. Bu para sosyal meseleler, seçimler ve siyasetle ilgili reklam ödemeleridir."

"BELEDİYELER GÖREVLERİ ARASINDA YER ALMAYAN HUSUSLARDA HARCAMA YAPAMAZLAR"

Alemdar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bilindiği gibi belediyeler görevleri arasında yer almayan hususlarda harcama yapamazlar. Aksine bir davranış suç teşkil edebileceği gibi kamu zararına yol açabilir. Kamu zararı kamu görevlilerine kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olmasıdır. Mevzuatın öngörülmediği halde ödeme yapılması, kamu zararı oluşturur ve yöneticilerin sorumluluğunu oluşturur."

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA DÖRT SORU SORDU

Alemdar ayrıca soru önergesinde "Bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu savurgan harcamayı hangi şirket aracılığıyla yapmıştır? İki Facebook hesabında yaptığı reklamların içerikleri belediyenin görevleri arasına giren faaliyetlere ilişkin midir? Üç bu harcamalar ile hangi belediye hizmeti yerine getirilmiştir. Dört bütün görev süresi içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılan bu gibi reklam ödemelerin toplam tutarı ne kadardır?" diye sorular yöneltti.

"BU REKLAMLAR HANGİ HİZMETLER İÇİN YAPILDI?"



AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise sosyal medya hesabından, "İstanbullular adına İBB Başkanına soruyoruz. Algı ve Yalanlarınızı "Pazarlamak" için son 5 ayda sadece Facebook'a 333 bin lira ödeme yapıldı. Bu reklamlar hangi hizmetler için yapıldı ve niçin İstanbulların parası kullanılıyor?" diye sordu.