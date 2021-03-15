İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı

İstanbul'da 13 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibarıyla sona ermişti.

TRAFİK AKIŞI YAVAŞLADI

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle mesai saatleri sonrasında kent genelinde trafik akışı yavaşladı.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda trafik sıkışıklığı oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik her iki yönde de akıcıyken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu geçişindeki yoğunluk dikkati çekti.