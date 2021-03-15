Kırıkkale yine başarır

Kırıkkale'de İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanmaya başlayan "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında başlatılan denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda tüm kamu kurumları, belediye ve meslek odaları tarafından denetim ekipleri oluşturuldu.



YOĞUN OLAN NOKTALAR DENETLENİYOR

Genelgeye göre, yeni süreçte kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odaları destek sağlıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelge kapsamında vatandaşların yoğun olduğu noktalar denetleniyor. Ekiplerin denetimine Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Oda Başkanları, il müdürleri ve ekipler katıldı.



KISITLAMALARA TABİYİZ

Menderes Caddesi'nde faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret eden Vali Yunus Sezer, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, bu süreçte alınması gereken tedbirler konusunda uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlere binlerce personelin katıldığını söyleyen Vali Sezer, "Malumunuz normalleşme döneminde ilimiz turuncu listede yer alıyor. Dolayısıyla bazı kısıtlamalar tabiyiz. İnanıyorum ki Kırıkkale olarak, bütün tedbirlere riayet ederek kısa sürede bizde önce sarı, sonrada mavi listeye doğru ilimizin kategorisini taşımak istiyoruz" dedi.