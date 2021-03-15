MHP İzmir’den Atatürk müzesi açıklaması: Projeyi ilk biz gündeme getirdik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Tunç Soyer'i ve icraatlarını her yönüyle takip ettiğimiz gibi geçtiğimiz hafta ortaya attığı 'Atatürk Müzesi Projesi' ile de yakından takip ediyoruz. Esasen biz bu projeyi 2019 Yılında Cumhuriyetimizin 96. Yılında açıklamıştık. Basınımızda büyük çapta yer almış ve İzmir kamuoyundan da büyük destek görmüştü. Şimdi Aynı projenin Tunç Soyer tarafından ifade edilmesi bizi biraz düşündürdü. İnşallah vasat bir seviyede olmaz. Eğer İzmir'e Atatürk ve Cumhuriyet içerikli bir müze yapılacaksa bu müze her şeyden önce panoramik bir müze olmalıdır. Çağdaş ve güçlü görselliğe sahip olmalıdır." dedi.

2019'DA AÇIKLADIK

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Türkiye'nin en büyük Atatürk Müzesi İzmir'e yapılacak" açıklamasından sonra konuyu değerlendirdiklerini vurgulayan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Biz bu çalışmayı 2019 yılında Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıl dönümünde yapmıştık. Çok da büyük destek gördü. O zaman sessiz kalan Soyer'in uzun zaman sonra böyle bir çıkış yapması son derece düşündürücü. Pagos suretini Atatürk Maskesiyle örtmekten öteye geçecek bir Milli proje olmalıdır.

Zira açıkladığı ve çok büyük dediği müze esas itibariyle fotoğraf sergisi hüviyetinde kalacak bir vizyonda olduğu görünüyor. Gönül ister ki İstiklal, Cumhuriyet ve Atatürk Şehri olan İzmir'e yakışacak dünya çapında bir panoramik müze kuralım. Maalesef bugüne kadar gördüklerimiz bu çapta bir müzeye vizyonlarının yetmeyeceği kanaatini oluşturdu. Keşke böyle yapabilseler". Görsellik Artık Çok Önemli "Atatürk fotoğrafları koleksiyonu ve koleksiyoncusu gerçekten çok kıymetli. Fakat dünyada değişen ve gelişen müze anlayışı görselliği ön plana çıkarıyor. Olayları yaşatan bir ortam çok daha kıymetli olur. Bizce konu böyle değerlendirilmeli" dedi.

KÜLTÜRPARK'TA KURULSUN

2019'da projeyiı açıklarken bunun yerinin Kültürpark olması gerektiğini de vurguladıklarını hatırlatan Şahin; "Dünyadan da çeşitli örnekler vererek bu müzenin İzmir'e ne kadar yakışacağı hususunda gerekli bilgilendirmeyi yapmıştık. Bunu da bütün İzmir hatırlayacaktır" açıklamasını yaptı.