İstanbul Bahçelievler'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sıkı çalışmalarıyla büyük başarılara imza atan sağlık çalışanları için "Vefa Anıtı" yapıldı. Anıtın açılış töreninde söz alan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "1915'te Çanakkale'de mücadele ettikleri gibi hastalarımızı bir gün fazla yaşatabilmek için verdikleri uğraştan dolayı minnettarlığımızı göstermek için Sağlık Çalışanları Vefa Anıtı yaptırdık" diye konuştu.

İstanbul Bahçelievler'de, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede büyük sorumluluk üstlenen sağlık çalışanları için Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde "Sağlık Çalışanlarına Vefa Anıtı" yapıldı. Anıtın açılış törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe kaymakamı İlker Arıkan, ve ilçe sağlık müdürü Serap Sarıhan Akkum da katılım gösterdi.

"TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ARMAĞAN EDİYORUZ"



Sağlık çalışanlarının, Koronavirüs ile mücadele kapsamında halk sağlığı için büyük özverilerle mücade ettiklerini belirten Hakan Bahadır ""Bugün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlamak istedik. Özellikle rahmetli olan sağlık çalışanlarımız var. Onlar da başta olmak üzere Türkiye'deki hiçbir sağlık çalışanımızı unutmamak için bir anıt yaptırdık. Böyle kibar, küçük, onları unutmayacağımız bir anıt yaptırdık. Sağlık çalışanlarının, kovid-19 salgını sürecinde hiç korkmadan, tıpkı 1915'te Çanakkale'de mücadele ettikleti gibi, hastalarımızı 1 gün fazla yaşatabilmek için verdikleri uğraştan dolayı onlara minnettarlığımızdan dolayı bir Sağlık Çalışanları Vefa Anıtı yaptırdık. Tüm sağlık çalışanlarımıza bu anıtı armağan ediyoruz. Ayrıca Bahçelievler Belediyesi olarak da tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.