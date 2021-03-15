Servet anneye veda

Tedavigördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, dün son yolculuğuna İstanbul'da uğurlandı. Servet Soylu için öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, merhumenin ailesi ve sevenleri katıldı. Bakanı Soylu ile babası Hasan Soylu taziyeleri kabul etti.Cenaze namazını, Soylu ailesinin akrabalarından Hakkı Soylu kıldırdı. Namazın ardından konuşan Erdoğan, "Servet annemize Rabbim cenneti cemaliyle müşerref kılsın. Bizleri sevgili habibinin livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Servet annemiz, bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde. Sevgili Peygamberimizin hadisi şerifinde de buyurduğu gibi, insanlar ölür ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır. Bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yâd edilirler. Servet annemiz de hem böyle bir evlat, evlatlar yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, güzelliği içinde Hakk'a yürüdü" dedi. Servet Soylu Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.