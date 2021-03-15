Son dakika: FETÖ'cü çift TIR dorsesinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında hapis cezası bulunan çift, Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu FETÖ üyeliği ve ByLock kullanıcılığından haklarında hapis cezası verilen Hitit Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen M.K.K. ile eşi Ş.R.K'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Gürcistan'a çıkış yapacaklarını belirledi.

Ekiplerce bir tırın dorsesine saklanmış şekilde yakalanan M.K.K. ve Ş.R.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.