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Türk İHA’lar yapay zekâ ile dünyaya fark atıyor

BETÜL USTA BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
Türk İHA’lar yapay zekâ ile dünyaya fark atıyor
Türkiye, yapay zekâ ile karar verebilen savunma sistemleri üretme hedefiyle, İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojisinde dünya liderliğine oynuyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) İştiraki Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), dünyanın en büyük 100 savunma firması arasında yer alıyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, hedeflerinin ilk 50'ye girmek olduğunu belirterek, "Dünyada 10 ülke kendi askeri savaş gemisini tasarlayıp üretebilecek yetkinliğe sahip. Ülkemiz de bunlardan biri" diye konuştu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de geleceğin harekât ortamına Sürü İHA teknolojisiyle hazırlandıklarını kaydetti. STM'nin dünyaya parmak ısırtan projeleri arasında TOGAN Döner Kanatlı Keşif İHA, KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA ve ALPAGU Sabit Kanatlı İHA yer alıyor.
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Türk İHA’lar yapay zekâ ile dünyaya fark atıyor
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