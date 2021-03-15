Vali Yerlikaya, Prof. Dr. Taşçıoğlu’nun ailesini ziyaret etti

Vali Ali Yerlikaya Sağlık çalışanlarının bir yıl boyunca Kovid-19'la mücadelede yüksek risk altında mücadele verdiklerini ve bir çok sağlıkçının hayatını kaybettiğini belirterek, "Kovid-19'la mücadelede sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayret gösteriyorlar. Hastalarımız iyileşsin, onlardan güzel bir haber bekleyen yakınlarının yüzü gülsün diye sağlık ordumuz kendi canlarını hiçe sayarak yüksek risk altında saatlerce çalışıyor, hayat kurtarıyor, bizlerin sağlığı için büyük fedakârlıklara katlanıyorlar.

İşte bu salgın nedeniyle yaşamını yitiren Kıymetli Hocamız Prof.Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun ailesini, eşim Hatice Nur ve Sağlık Müdürümüz ile birlikte ziyaret ettik. İstanbul'umuzda salgından hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı minnetle anıyorum. Kıymetli Hocamızın adını Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine vermekten gurur duyduk" dedi.