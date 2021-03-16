CHP’li ve HDP’liler 'PKK bir terör örgütüdür' diyemediler

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın mecliste, Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçi çıkarmalar ile ilgili yaptığı konuşmaya HDP'li ve CHP'li meclis üyeleri müdahale etti. Yaşanan tartışma sonrası Gültak'ın CHP'li ve HDP'li meclis üyelerine 'PKK'ya terör örgütü diyebiliyor musunuz?' sorusuna meclis üyeleri sessiz kalınca tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce oturuma ara verildi. Yaşanan tartışmalara tepki gösteren Cumhur İttifakı Meclis üyeleri verilen ara sonrası Meclis oturumuna katılmayarak olayı protesto etti.

Başkan Gültak, "Kayyum döneminde, 16 memur çıkarılmış, 4'ü iade olmuş, kadrolu işçiden 5'i çıkarılmış mahkemesi devam ediyor, sözleşmeli 11 memurun 10 tanesini işe iadesini geri almışız. Şirket işçilerinden 89 kişi çıkmış, 55'ini mahkeme kararıyla iade almışız. Tüm mahkeme kararlarını uyarlamışız. Bende Vahap Seçer'den aynı hassasiyeti bekliyorum. İnşallah tazminatları verip, mahkeme kararlarını uygularsınız. Bu işçilerin hepsi terörden dolaylı iltisakı çıkarılmış işçiler. Performanstan veya siyasi görüşlerinden dolayı çıkartılmadılar" diye konuştu.

Meclis oturumuna verilen aradan sonra katılmayarak meclis salonunu terk etmelerinin sebebinin "Meclis çatısı altında olup da başta Avrupa Birliği ve Amerika olmak üzere tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya HDP'li ve CHP'li meclis üyelerinin terör örgütü diyememeleridir" diyen Mustafa Gültak, "Meclisi yönetemeyen, kendi mensup olduğu meclis üyelerinin sebep olduğu tartışma ve gerilim sonucu yaşanan bu olaydan büyük ölçüde Vahap Seçer'de sorumludur. Çünkü Seçer, meclisin düzen ve intizamını sağlayamamıştır. Zira bu durum, 'Meclis'te yaratılan gerilim ve tartışmalar kasten mi yapılmıştır?' sorusunu da akıllara getirmektedir. Buradan bir kez daha Seçer'e ve tüm CHP'li ve HDP'li meclis üyelerine soruyoruz, "PKK terör örgütü müdür, değil midir? Bu soruya Seçer'in bir yanıtı olacak mıdır?" dedi.

Gültak, "Bize yöneltilen diğer bir suçlama da işten çıkarmalarla ilgilidir. Liman genişleme tartışmaları sonrası söz alarak, Akdeniz Belediyesi'nde sadece kayyum döneminde 'terör bağlantılı' işçilerin işten çıkarıldığını, kimsenin 'performans düşüklüğü bahanesiyle' işlerinden edilmediklerini söylemeye çalıştık. Fakat tam da bu sırada CHP'li Meclis üyesi Abdurrahman Yılmaz ve HDP'li Meclis üyesi Bedriye Kuş tarafından sık sık maksatlı olarak konuşmam kesildi. Hatta Yılmaz, ayağa kalkarak üzerime yürüdü" diye konuştu.

Konuşma çabasını, CHP'li üye Abdurrahman Yılmaz ve HDP'li üye Bedriye Kuş tarafından ısrarla engellendiğini belirten Gültak, "Dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya 'terör örgütüdür' diyemiyorsunuz. Terör örgütünden korkuyorsunuz fakat burada, meclis çatısı altında olay çıkartıyorsunuz. Bu örgütü; Amerika, Avrupa hatta tüm dünya terör örgütü olarak kabul etti. Çıkın siz de bunu deklare edin" dedi.