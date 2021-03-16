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“İnfak” operasyonunda sıcak gelişme

’da terör örgütleri ve HTŞ’ye “İnfak” adı altında para transferi gerçekleştiren ve operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 16.3.2021 09:21 ABONE OL
“İnfak” operasyonunda sıcak gelişme

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir El-Şam'a (HTŞ) düzenlenen operasyonda; örgüt adına para toplayıp "İnfak" adı altında örgütlere para transferi gerçekleştiren 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 11'i İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sekiz şüpheli hakkında "Adli Kontrol" kararı verildi. Diğer üç şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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“İnfak” operasyonunda sıcak gelişme
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