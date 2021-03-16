“İnfak” operasyonunda sıcak gelişme

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir El-Şam'a (HTŞ) düzenlenen operasyonda; örgüt adına para toplayıp "İnfak" adı altında örgütlere para transferi gerçekleştiren 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 11'i İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sekiz şüpheli hakkında "Adli Kontrol" kararı verildi. Diğer üç şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.