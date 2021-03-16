SON DAKİKA: Kübra Boyraz'ın ölmeden dakikalar önceki son sözleri ortaya çıktı!

ESTETİK OPERASYONA UYGUN OLMAYAN SIVIYMIŞ



Kübra Boyraz'ın kardeşi Nagihan Yazıcı, kardeşinin sanıklar ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, sanıklardan Melih olarak kendini tanıtan kişi ile konuştuğunu belirterek, "Sanığa sorduğu soru şuydu. 'Benim başıma en kötü ne gelebilir?', sanık da 'yüzde 98 su bazlı bir madde konulduğunu, bu maddenin tehlikesiz bir madde olduğunu, başına hiçbir şey gelmeyeceğini, en fazla toplanma yapacağını onu da gerekirse kendileri gerekirse çıkartabileceklerini' söyledi. Operasyonlara 2 kişinin birlikte girdiğini bana anlattı. Bir kişi bir taraftan vururken diğer kişiye hangi taraftan nerelere vuracağını işaret ediyormuş. Ablasının hastaneye kaldırıldıktan sonra telefonla konuştuğunu belirten tanık Nagihan Yazıcı "Ablam, bana 'İğne yaparken o kadar çok bastırdılar ve acıdı ki bağırdım ancak durmadılar, yapmaya devam ettiler. Operasyondan sonra kalbim çok çarptı, midem bulandı ancak hastaneye getirmediler' dedi. Ben ablamla hastanedeyken birebir konuştum. Ablama 2. Operasyon sonrasında enjekte edilen sıva yağlı bir sıvıydı ve estetik operasyona uygun olmayan bir sıvıymış" dedi.