Son dakika: Vali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma oranını açıkladı! Aşı olmayanların çoğu kadınlar

"AŞI OLAN BÜYÜKLERİMİZE ŞİFALAR DİLİYORUM"



Aşılanmayan kısmın üçte ikisinin kadınlardan oluştuğunu belirten Vali Yerlikaya, "Susam annemizin yanına geldim. Evine misafir oldum. Buradan İstanbul'daki bütün aşı olmamış annelerimizin ellerinden öpüyorum ve onlardan bir ricamız var. Lütfen randevu alın, bir an önce arkadaşlarımız gelsinler aşı yapsınlar. Böylece sizler de salgından en iyi şekilde korunur hale gelin. Biz sizin hep yüzünüzün gülmesini istiyoruz. Bugüne kadar aşı olan büyüklerimizin hepsine şifalar diliyorum." diye konuştu.

"AŞI OLMAYANLAR OLSUNLAR"

Evinde aşı olan 68 yaşındaki Susam Kul da, "Ayağınıza sağlık. Ne güzel nimet kapılarımızı açarak geliyorsunuz. Allah daha güzel günler göstersin. Aşı olmayanlar olsunlar. Bizim gibi siz de aşı olun. İnşallah hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.