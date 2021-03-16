Yalanı siyasetin merkezine koyanları asla örnek almayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Gençlik Kolları'na hitaben yaptığı konuşmanın satırbaşları:Siyasette de elbette kötü örnekler vardır, olacaktır. Mesela kendi birikimi ile siyaset basamaklarını tırmanmak yerine başkalarını kötüleyerek bunu yapmaya çalışanlar göreceksiniz. Geçmişte oldu mu? Sakın örnek almayın. Unutmayın, köksüz ağaçların ilk rüzgârda yıkılıp gitmesi gibi, bu tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk gerçek imtihanda ortaya çıkar. Yalanı siyasetlerinin merkezlerine yerleştirenleri göreceksiniz, sakın örnek almayın. Mesela, siyaset yolu ile ülkesine, şehrine hizmet etmek yerine kısır hesaplarının peşinde koşanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Halkın gönlünü kazanarak iktidar olmak için çalışmak yerine darbecilerin, dış mihrakların inayetine sığınanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Proje üretmek yerine sadece siyaha beyaz, beyaza siyah diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Değişim hayatın bir gerçeğidir ama ilkesizliği, tembelliği yüceltmeye kalkanların akıbeti de hep mahcubiyettir. Lafa gelince davadan söz edip sıra fedakârlığa gelince, çıkarlarına dokunulunca istikameti bozanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Nihayetinde nerede duracaklarını kendileri dahi bilemez. Ekmeğini yediği, suyunu içtiği ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler göreceksiniz. Sakın örnek almayın.Tarihte dilini, dinini, kültürünü kaybedip de varlığını sürdürebilen hiçbir topluluk yoktur. Bu örnekler uzun uzadıya gider. Önemli olan kimi örnek aldığınızdır. Hz. Muhammed (S.A.V.) bizim en büyük örneğimizdir. Sabreden zafere ulaşır. Daha çok sabretmek, daha fazla fedakârlık yapmak gerekir. Ama bu yoldan sapmadıkça zafer muhakkaktır. Rabbimiz bize, 'Gerçekten iman ettiyseniz gerçekten üstün olan sizsiniz' diye öğütlemiştir.Kongremizde Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday gösterdiğimiz Eyyüp Kadir İnan'a şimdiden başarılar diliyorum. Eyüp kardeşimiz hem genel merkezde hem de İzmir'de başarılı çalışmalar ortaya koymuş bir kardeşimizdir. Partimizi hep birlikte başarıya taşıyacağız. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında partimize ve milletimize hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum.: Sizde bu heyecan olur da bizde bu heyecan olmaz mı? Gerek İstanbul'u, gerek Hatay'ı ile, gerek bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimiz ile sadece 2023 değil 2053 ve 2071'e yürüyeceğiz. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, yürüyoruz...Gençlik kollarımız, bilir misiniz, şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Hiçbir siyasi partide şu anda bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok. Topunu getirin, bizim gençlerimiz kadar değil. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlarda 5.5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Toplamda da 11.5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Önümüzdeki dönemde böyle iftihar verici haberler almayı bekliyoruz. AK Parti olarak kadınlarımızı ve gençlerimizi daima yanımızda bulduk.Sizler geleceğin Türkiye'sinde medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak Asım'ın neslisiniz. Ülkenin geleceğini, kendi geleceğinin önüne koyan siz gençler var oldukça Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacak. İşte 2023 gençliği, işte 2053 Türkiye'sini emanet edeceğimiz gençlik, işte AK gençlik... Gençler sizlerden hayal kurmanızı ve hayalinizin peşinden koşmanızı istiyorum. Şüphesiz her hayal gerçekleşmez ama hayal olmadan da gerçek olmaz. Hayalsiz ilmin sonu felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana varır. Gençlerimize asırlarca hayal kurdurmamak için çalıştılar, enerjisini sömürdüler. Ne zaman hayal kurmaya başladık, sis bulutu dağıldı ve gerçek gücümüzü görmeye başladık.15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı, tankların arasından birilerinin yardımı ile oradan kaçıp, Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi; 'Haberim olsa beklerdim' dedi. Hayatın korku ile geçti. Korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu yürek ister yürek, sandalda kürek değil. Bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Ülkemizin demokratik kalkınmasını hızlandırarak yeni şahlanışın altyapısını da kurduk.AK Parti'nin bugünkü kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan siz gençlerimizsiniz. Sizler 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, büyük ve güçlü Türkiye'nin önderleri, mirasçıları olacaksınız. Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldi ise, yere düşürmeyen de Asım'ın nesli sizdiniz. Gençler PKK'lı hainlerin karşısına dikilen Eren'ler, Yasin Börü'ler sizlerdiniz sizler. 15 Temmuz'da FETÖ'cülere geçit vermeyen Ömer Halisdemir'ler, Abdullah Olçok'lar sizlerdiniz. Gözünü kırpmadan ölüme giden kahramanlardınız.