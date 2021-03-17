106 yıl sonra zaferin gizli kahramanı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde tarihçilerin, "Çanakkale Kara Muharebelerinin gidişatını değiştiren gizli kahraman" olarak nitelediği Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı Sancaktepe'de yeni yapılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi.

Düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve il protokolünün yanı sıra Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın torunu Hüsnü Uras da katıldı. Vali Yerlikaya, "Bir mezar taşı bile olmayan Çanakkale Şehidimiz Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı artık Sancaktepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde yaşayacak. Yüzbaşı Yusuf Kenan Çanakkale zaferine giden yolu açan gizli kahramanlardandı. Mekanı Ali olsun" dedi.

YUSUF KENAN KİMDİR?



Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit düşen Yüzbaşı Yusuf Kenan Bey, hayatının son üç yılını Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı'nın savunmasındaki görevlerde geçirmişti. Fakat O'nun şehit düştüğü savaş, Gelibolu cephesindeki ilk görevi değildi. İlk defa Trablusgarp Savaşı (1911 – 1912) sırasında Çanakkale Boğazı'nın savunmasında bulunmuştu. İkinci kez Balkan Savaşları nedeniyle (1912 – 1913) nedeniyle Gelibolu'da görev yapmış ve üçüncü olarak da Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düştüğü güne kadar Gelibolu Yarımadası'nı müdafaa eden askerler arasında yer almıştı. Trablusgarp Savaşı'nda Anadolu tarafındaki Kumkale ve Ezine'deydi.

Balkan Savaşları sırasında ise 11 ay boyunca Maydos (Eceabat), Bolayır ve Anafartalar'da görevliydi. Birinci Dünya Savaşı'nda Gelibolu'ya tekrar gönderildiğinde, 1914 Ekim'i ile 25 Nisan 1915'te Gelibolu Kara Savaşları'nın başladığı gün İkiz Koyu'na çıkartma yapan kuvvetlere karşı savaşırken şehit düştü. Şehit olduğunda 34 yaşındaydı ve arkasında 27 yaşındaki eşi Zehra ile biri üç yaşında diğeri yaklaşık altı aylık iki çocuk bırakmıştı. Ölümünden ise ailesinin 15 gün sonra haberi olabildi. Savaşın acılarının yanı sıra Yüzbaşı Yusuf Kenan ile Zehra Hanım'dan bugüne bundan bir asır önce kaleme aldığı yürek burkan mektuplar kaldı.