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Haberler Gündem Haberleri 18 Mart Çanakkale Zaferi şiiri: 2,3,4,5,6 kıta'lık 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler
Giriş Tarihi: 18.3.2021 00:21 Son Güncelleme: 5.4.2021 18:11

şiiri: ,,,,6 kıta'lık

18 Mart Çanakkale Zaferi şiiri: 2,3,4,5,6 kıta'lık 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler

Türk ve dünya tarihi için oldukça önemli bir yeri olan , tüm yurtta kutlanacak ve canını hiçe sayarak vatanımızı düşmana karşı koruyan şehit ve gazilerimiz saygı ve minnetle anılacak. ’nde okumak ve önemli zaferi anmak isteyenler en anlamlı ve güzel araştırıyor. Uzun, kısa, en güzel ve anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirleri…

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18 Mart Çanakkale Zaferi şiiri: 2,3,4,5,6 kıta'lık 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler
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