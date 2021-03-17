Bahçelievler Belediyesi’nden İBB Sözcüsü Murat Ongun’a proje mesajı

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yerel seçimler öncesinde Bahçelievler Yayla mevkiindeki Ünverdi Köprüsü'nün yıkma projesi olduğunu seçmenlerine duyurmuştu. Başkan Bahadır 16 Mart 2019 tarihinde sosyal medya hesabından, "Şehir estetiğini önemsiyoruz. 1 Nisan'dan sonra yapılacak projelerimizden birisi de Ünverdi Projesi. Ünverdi köprüsünü kaldırarak trafik akışını yeniden düzenleyip siz değerli komşularımızın hizmetine sunacağız" demişti.



Bahçelievler Yayla mevkiindeki Ünverdi Köprüsü'nün yıkımına ise 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlanınca Bahçelievler Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yıkımın görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşılarak, "Ünverdi Köprüsü'nde çalışmalar son sürat devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NDEN KÖPRÜ MESAJI

Bahçelievler Belediyesi'nin bu paylaşımı ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun ile belediye hesabı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Bahçelievler Belediyesi'nin paylaşımını alıntılayan İBB Sözcüsü Murat Ongun "İBB çalışmalarını duyurduğu için AK Partili Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkürler" diye cevap verdi. Bunun üzerine Bahçelievler Belediyesi resmi Twitter hesabından Ongun'a gönderme yaparak şu cevabı verdi: "Ana arterdeki köprüyü kaldırma görevinizi yerine getirerek destek olduğunuz için biz de size teşekkür ederiz. Bir teşekkürü de 2019'da köprüyü kaldırma sözü veren Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır hak ediyor."



Bahçelievler Belediyesi ayrıca Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın projelerinden biri olduğuna dair açıklamasını şu şekilde açıkladı: "Şehir estetiğini önemsiyoruz. 1 Nisan'dan sonra yapılacak projelerimizden birisi de Ünverdi Projesi. Ünverdi köprüsünü kaldırarak trafik akışını yeniden düzenleyip siz değerli komşularımızın hizmetine sunacağız."



Bahçelievler Belediye Başkanı D.r Hakan Bahadır ise belediyenin cevabını sosyal medyadan paylaştı.