Enver Aysever’in ballı ihaleler nedeniyle gözaltına alındı algısı çöktü

MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERDİ



Aysever'in gözaltına alınmasına neden olan soruşturmanın Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; Aysever, 19 Mart 2020 tarihinde Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, elinde dezenfektan aleti bulunan bir kişinin, önünde sakallı, eli tespihli, cübbeli, beyni açılmış şekilde tasvir edilen kişinin beynini yıkadığı şeklinde bir çizim paylaştı. Aysever bu çizim üzerine yaptığı paylaşımda "Sadece bu sorun" şeklinde bir açıklamayla Müslüman vatandaşları hedef gösterir nitelikte bir paylaşımda bulundu.