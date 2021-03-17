Karadeniz’de vaka artışının nedeni belli oldu! Önlemler üst seviyeye çıkarıldı





Diğer şehirlerimizde ise plato yaptı diyebiliriz. Ancak komşumuz Bayburt'ta az olsa da bir artış karşımıza çıktı. Trabzon'da Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü denetimleri artırdı, toplumu bilinçlendirmek adına anonslar yaparak çeşitli ilanlar verdi. Ona rağmen sayımızda ciddi bir değişiklik olmaması bizi başka şeyler düşünmeye sevk ediyor" dedi.