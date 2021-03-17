Son dakika haberi: HDP’li Fatma Kurtulan'dan skandal sözler! ‘Türkiye’nin Afrin’e girmesini hala doğru bulmuyorum’

Edinilen son dakika bilgisine göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkan Yardımcısı 27. Dönem Milletvekili Fatma Kurtulan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar sebebiyle Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Başkanın iddianame özetini okumasının ardından savunma yapan Kurtulan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ilgili bugün de aynı fikirde olduğunu ifade ederek, "Bu paylaşımı yaptığımda HDP Eş Genel Başkan Yardımcısıydım. Şimdi de partide milletvekiliyim. Bu paylaşımı savaşa karşı olduğum için yaptım. Kürsüde de, Mecliste de farklı platformlarda da savaşa karşı olduğumu her zaman söyledim.

Türkiye'ni Afrin'e girmesini hala doğru bulmuyorum. O anti demokratik uygulama Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde. Türkiye'nin Afrin'de olması ülke çıkarına değildir. Benim ve partimin fikri öyleydi. Twitter'da çok büyük bir risk bulmuşsunuz ki karşınızdayım. Emperyalist güçler orada bulundukları için Türkiye'yi yargılayacaklar. Ne kadar ceza verirseniz verin Türkiye'nin Afrin'e o bölge halkının rızası olmadan girişini doğru bulmuyorum, bunu söylemenin de ifade özgürlüğü olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Savunmanın ardından söz alan sanık avukatı Kenan Maçoğlu, savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme Kurtulan ve avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KOBANİ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA FEZLEKE DÜZENLENMİŞTİ



Kamuoyunda 'Kobani olayları' olarak bilinen, 6-8 Ekim 2014'de ülke genelinde yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Milletvekili Fatma Kurtulan'ın da bulunduğu 9 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenmişti.

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