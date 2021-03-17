SON DAKİKA | Kardeşinin boğazını kesti! Konya'da şizofreni hastası adeta dehşet saçtı...

Son dakika haberi... Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesinde meydana geldi. Şizofren hastalığı nedeniyle yüzde 55 oranında raporu bulunan Soner Bali, ailesinin isteği üzerine gündüz saatlerinde ambulans ve polis eşliğinde Konya Şehir Hastanesine götürüldü.
Burada psikiyatri servisine yatırılan Bali, kısa süre sonra hastaneden kaçıp eve geldi. Evde yalnız olan Buhari İmam Hatip Lisesi 1. sınıf öğrencisi kız kardeşi Yağmur Bali ile tartışan Soner Bali, kardeşinin boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.
ÇİLİNGİRLE EVE GİREN POLİS GENÇ KIZIN CESEDİNİ BULDU
Yağmur Bali'nin annesi ve ablası akşam saatlerinde eve geldiklerinde kapının kilitli olduğunu gördü. Yağmur Bali'ye de telefonla ulaşamayan aile yakınları polisi arayarak yardım istedi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, genç kızın kanlar içerisindeki cansız bedeniyle karşılaştı.
DAHA ÖNCEDE KIZ KARDEŞİNİ DÖVÜYORMUŞ
Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, evin yakınlarında şüpheli Soner Bali'yi gördü. Bali, suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Yapılan incelemeler sonucu Bali'nin daha öncede kız kardeşine şiddet uyguladığını tespit edildi. Ölüm haberini alan genç kızın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor.
KADINA ŞİDDETE HAYIR MESAJI PAYLAŞMIŞ
Öte yandan, Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.
ANNESİNE DERS VERMEK İÇİN CİNAYETİ İŞLEMİŞ!
Konya'da 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldüren şizofren hastası 25 yaşındaki Soner Bali'nin cinayeti neden işlediği de ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde, "Ablam ve annem benim hastaneye yatırılmam konusunda sürekli kaymakamlığa dilekçe yazıyorlardı. Bende anneme unutamayacağı bir ders vermek istedim. Annemin acı çekmesini istedim. Bir ömür boyu bu acıyı unutamasın ve bu acıyı yaşasın istedim. Kız kardeşimi bıçaklayarak öldürerek ona bu acıyı yaşattım" dediği öğrenildi.
Öte yandan genç kızın ders çalıştığı sırada ağabeyi tarafından öldürüldü de tespit edildi.