SON DAKİKA | Kardeşinin boğazını kesti! Konya'da şizofreni hastası adeta dehşet saçtı...

Yapılan incelemeler sonucu Bali'nin daha öncede kız kardeşine şiddet uyguladığını tespit edildi. Ölüm haberini alan genç kızın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor.

KADINA ŞİDDETE HAYIR MESAJI PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.

ANNESİNE DERS VERMEK İÇİN CİNAYETİ İŞLEMİŞ!

Konya'da 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldüren şizofren hastası 25 yaşındaki Soner Bali'nin cinayeti neden işlediği de ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde, "Ablam ve annem benim hastaneye yatırılmam konusunda sürekli kaymakamlığa dilekçe yazıyorlardı. Bende anneme unutamayacağı bir ders vermek istedim. Annemin acı çekmesini istedim. Bir ömür boyu bu acıyı unutamasın ve bu acıyı yaşasın istedim. Kız kardeşimi bıçaklayarak öldürerek ona bu acıyı yaşattım" dediği öğrenildi.

Öte yandan genç kızın ders çalıştığı sırada ağabeyi tarafından öldürüldü de tespit edildi.