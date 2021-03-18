Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. Olağan Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" sloganıyla yapılacak kurultaya MHP lideri Devlet Bahçeli tek aday olarak girecek. Kongreyle birlikte parti yönetiminde yüzde 40 oranında değişikliğe gidilmesi bekleniyor.13. Olağan Kurultay'ında Divan Başkanlığı'nı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yapacak. Kurultay'da ayrıca partinin bin 400 delegesi, 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği için seçim yapılacak. AK Parti'den kurultaya Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki ile Erkan Kandemir katılacak. MHP'den CHP, İYİ Parti ve HDP'ye ise davetiye gönderilmedi.Bahçeli'nin kurultayda iç ve dış politika konularına değinip Cumhur İttifakı vurgusu yapması bekleniyor. 24 yıldır MHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Bahçeli, delegelerden 9. kez vize isteyecek. Türk bayraklarıyla donatılacak salonda kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş ile Bahçeli'nin posterleri asılacak. Kurultay, Kovid-19 kurallarına uygun olarak seyircisiz yapılacak. Salona parti yöneticileri, basın mensupları, delegeler ve milletvekilleri dışında kimse alınmayacak. Kurultayda slogan da atılmayacak.