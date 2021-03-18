Dr. Ravza Kavakçı Kan, ablası Merve Kavakçı’nın Gergerlioğlu’yla karşılaştırılmasına tepki gösterdi

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesince onananHDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

"MERVE KAVAKÇI HAKKINDA MAHKEME KARARI YOKTU"

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan, ablası Merve Kavakçı'nın Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla karşılaştırılmasına tepki gösterdi.

Dr. Ravza Kavakçı Kan,Merve Kavakçı'nın 1999 senesindeki genel seçimlerde Fazilet Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildiği ve başörtülü olduğu için milletvekilliği görevini ifa etmesinin engellendiğine yönelik olayı hatırlatarak şunları söyledi:

Dr. Ravza Kavakçı Kan, şunları söyledi:

"Merve Kavakçı'ya holiganca saldırarak 2 Mayıs 1999'da milli iradeye darbe yapıldığında hakkında mahkeme kararı yoktu! PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini desteklememişti! Sadece seçilerek, milli iradeyi temsilen geldiği Meclis'te hedef gösterildi."

"BİTMEDİ BİR TÜRLÜ HAD BİLDİRME SEVDANIZ!"

"O zaman sesi çıkmayanlar şimdi 'Merve Kavakçı'ya yapılanlar...' diye destanlar yazıyor... 22 senedir sesi çıkmayan bazı zavallılar da 'Bu vesile ile yine Merve Kavakcı'ya tekrar linç yapalım' heyecanı yaşıyor... Terör seviciler birleşmiş 'Merve Kavakçı' diye ağlaşıyor. Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız!"



MERVE KAVAKÇI VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Merve Kavakçı, 1999 senesindeki genel seçimlerde Fazilet Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. Başörtülü olduğu için milletvekilliği görevini ifa etmesi engellendi.

1999'da halkın oylarıyla meclise giren Merve Kavakçı, Demokratik Sol Partili (DSP) milletvekillerin protestolarına maruz kaldı. DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu ve Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk TBMM başkanı Ali Rıza Septioğlu'na giderek "Laik cumhuriyete yakışmıyor" diyerek Merve Kavakçı'yı dışarı çıkarmasını istedi.

Bülent Ecevit meclis kürsüsünde söz alarak "Türkiye'de özel yaşamda kadınların giyim kuşamına, başörtüsüne kimse karışmıyor. Ancak burası özel yaşam alanı değildir. Devletin gelenek ve kurallarına burada görev yapanlar uymak zorundadır. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz" dedi. Merve Kavakçı, vatandaşlıktan çıkartıldı, partisi kapatıldı ve beş sene siyasetten yasaklandı.