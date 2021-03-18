HDP'ye kapatma davası iddianamesinin detayları belli oldu

İddianamede, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedildi. İddianamede, "Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır." denildi.

İddianamede, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedildi.

İddianamede, "Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir." ifadeleri yer aldı.

HAZİNE YARDIMLARINDAN TAMAMEN YOKSUN BIRAKILMASI İSTENDİ

İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin etmekte HDP'nin aktif rol oynadığı belirtildi. İddianamede, HDP'nin ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.

SİYASİ YASAK İSTENEN İSİMLER

İddianamede siyasi yasak istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

İddianameden, "HDP kongreleri örgütün propagandasının yapıldığı, teröristlere saygı duruşunda bulunulduğu 'PKK kongreleri' şeklinde cereyan etmiştir." denildi. İddianamede "HDP, terör örgütü PKK/KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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