Sarıgül: Mahkemenin en adil kararı vereceğine inanıyorum

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, partisinin haftalık Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasına keşkeler ile başlayan Sarıgül, HDP hakkında açılan kapatma davasına dair, "Keşke partilerimiz her türlü suç örgütü ile arasına mesafe koysa" diye konuştu. Sarıgül, "Keşke, partilerimiz demokrasinin kendilerine sunduğu gücü vatanın ve milletin bütünlüğü için kullansa… Keşke anayasaya karşı olan her eylemi kınasa, lanetlese ve keşke partilerimiz vatan, bayrak, millet ve beraberlik için, sadece bunlar için çalışsa" ifadelerini kullandı.

YÜCE MAHKEME EN ADİL KARARI VERECEKTİR

HDP'nin kapatılması konusunun artık siyasetçilerin tartışacağı bir konu olmaktan çıktığını sözlerine ekleyen Sarıgül, "Konu yüce mahkemenin önündedir. İnanıyorum ki, mahkeme en doğru, en adil kararı verecektir. Türkiye Değişim Partisi'nin ana ilkelerinden biri evrensel hukuk ilkelerine uymak ve yaşatmaktır" dedi. Evrensel hukuku; partileri, demokrasinin vazgeçilmez unsuru saydığını belirten Sarıgül, hiçbir partinin, demokrasinin kendisine sunduğu imkânları vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü yıkmak için kullanmayacağını söyler. İşte yüce mahkememiz bu evrensel hukuk dengesini bularak en doğru kararı verecektir" diye konuştu. "Terörün en çok zarar verdiği insanların Doğu ve Güneydoğu'da yaşayanlar olduğunu söyleyen Sarıgül, "Terörü ancak ve ancak o bölgedeki insanları kucaklayarak, anlayarak ve büyük yatırımları o bölgelere kaydırarak önleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ÖNLERİNDE SAYGI VE MİNNETLE EĞİLİYORUZ

Çanakkale 18 Mart 1915 Deniz Zaferi ile ilgili de konuşan Sarıgül, "İngilizlerin bile kitaplarında hayranlıkla bahsettiği büyük komutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önünde minnetle, saygıyla eğiliyoruz. O 253.000 şehit olmasa idi, bugün ne devletimiz kalırdı, ne cumhuriyetimiz. Onlara çok şey borçluyuz, minnet ve şükranlarımızı hudut ve bayrak birliğimizi ölümüne koruyarak göstereceğiz" dedi.