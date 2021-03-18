Son dakika haberi: İşte Çanakkale’yi geçirtmeyen ruh! "Allah bizimle"

Bu vatan ve bundan yüz yıllar evvel bize bu topraklar için kanlarıyla hakikaten bedel ödeyen o kahramanların asla unutulmaması lazım. Türk milletini millet yapan en büyük unsurun da ahde vefa olduğunu düşünüyorum. Ahde vefasızlığın da imansızlık olduğunu düşünüyorum. Yeni nesilden bu ahde vefa duygusunu hiçbir zaman almamak lazım.